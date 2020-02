Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Létang s’enflamme pour l’arrivée de Nzonzi

Publié le 15 février 2020 à 14h25 par T.M.

Alors qu’Olivier Létang n’est plus le président de Rennes, il tient tout de même à défendre son bilan, mettant en avant le gros coup réalisé avec Steve Nzonzi.