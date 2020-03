Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Le successeur de Létang débarque !

Publié le 17 mars 2020 à 15h08 par La rédaction mis à jour le 17 mars 2020 à 15h10

Le Stade Rennais tient enfin son nouveau président. Ancien directeur général adjoint de l'AS Monaco, Nicolas Holveck va prendre la succession d'Olivier Létang mercredi.