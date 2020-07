Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane trahi par l’un de ses protégés ?

Publié le 26 juillet 2020 à 20h00 par A.C.

Pièce essentielle du dispositif de Zinedine Zidane au Real Madrid, Toni Kroos discuterait avec un autre cador européen.

Cet été, il devrait y avoir un grand ménage au Real Madrid. La presse espagnole assure que Zinedine Zidane aurait livré une liste de joueurs à vendre, à son président Florentino Pérez. On peut y trouver sans grande surprise James Rodriguez et Gareth Bale, qui n’entrent pas du tout dans les plans de Zidane. Mais également Lucas Vazquez, Mariano Diaz ou encore Nacho Hernadez. Ces nombreuses ventes devraient notamment permettre à Zidane et au Real Madrid de pouvoir financer des opérations très ambitieuses, comme celle concernant Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain.

Kroos en contact avec la Juventus