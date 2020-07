Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane à fond sur une star de Pep Guardiola ?

Publié le 20 juillet 2020 à 13h00 par A.D.

Zinedine Zidane aurait coché le nom de Raheem Sterling il y a plusieurs mois. Alors qu'Adidas pourrait lui faciliter la tâche, le coach du Real Madrid s'intéresserait toujours à l'attaquant de Manchester City, à l'instar du président Florentino Pérez.

Raheem Sterling ne laisserait pas Zinedine Zidane insensible. Depuis l'arrivée de Pep Guardiola à Manchester City, l'attaquant britannique monte en puissance au fil des saisons. Auteur de prestations remarquables lors de cet exercice, Raheem Sterling aurait totalement séduit Zidane. A tel point qu'il songerait à le recruter depuis plusieurs mois. Alors qu'il aurait levé le pied, le coach du Real Madrid pourrait relancer totalement ce dossier grâce à Adidas. Selon les informations du Times , Raheem Sterling devrait bientôt être sponsorisé par la marque allemande. Emballé par l'idée de voir l'ailier de Manchester City au Real Madrid, Adidas pourrait faciliter ce transfert. D'autant que le joueur lui-même serait ouvert à un départ dans le club merengue. En ce qui le concerne, Zinedine Zidane envisagerait toujours de recruter Raheem Sterling.

Zidane toujours sous le charme de Sterling ?