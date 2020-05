Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lautaro Martinez ne va pas compromettre les plans de Zidane

Publié le 24 mai 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait Sergio Aguero et Pierre-Emerick Aubameyang dans son viseur, il a dernièrement été annoncé que l’Inter pourrait jeter son dévolu sur l’un des deux attaquants pour remplacer Lautaro Martinez, sur les tablettes du FC Barcelone.

Bien que Karim Benzema soit très performant, cela n’empêcherait pas le Real Madrid de lorgner sur plusieurs autres attaquants. Depuis plusieurs années, il est en effet annoncé que Florentino Perez a des vues sur Sergio Aguero, bien que l’agent de ce dernier ait affirmé ce samedi que son client était très heureux à Manchester City et qu’il n’avait aucune intention d’aller voir ailleurs. Parallèlement, le profil de Pierre-Emerick Aubameyang est à l’étude chez les Merengue à un an du terme de son contrat à Arsenal. Comme le10sport.com vous l'a révélé le 14 avril dernier, le nom du Gabonais de 30 ans a été coché par la Casa Blanca en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Toutefois, une autre écurie a été annoncée comme intéressée par la perspective d’accueillir Sergio Aguero et Pierre-Emerick Aubameyang : il s’agit de l’Inter, qui chercherait un remplaçant à Lautaro Martinez, envoyé avec insistance du côté du FC Barcelone l’été prochain. Les Catalans, conscients du déclin physique de Luis Suarez ces derniers mois, auraient en effet décidé de travailler dès maintenant sur sa succession en cochant le nom de l'attaquant argentin de 22 ans.

L’Inter ne ciblerait pas Aguero et Aubameyang !