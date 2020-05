Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane... Zidane s'attaque à un gros dossier !

« Je poursuis mon travail et on discutera de mon avenir à la fin de la saison avec mes agents et ma famille. » avait lancé Dayot Upamecano pour RMC Sport en février dernier. En fin de contrat en juin 2021, le défenseur français pourrait déposer ses valises au Real Madrid l’été prochain. Pourquoi ? Comment ? Voici quelques précisions sur ce dossier très attrayant.

Le prochain mercato estival du Real Madrid devrait être très mouvementé. Zinédine Zidane prévoirait de redessiner les contours de son effectif dans quelques mois et aurait la ferme intention de recruter plusieurs joueurs français. Le tacticien de la Casa Blanca accorderait effectivement une grande importance à la formation française dans le monde du football comme l’avait annoncé le quotidien espagnol Sport il y a quelques semaines. Ainsi, en plus d’Eduardo Camavinga, de Paul Pogba mais aussi de Kylian Mbappé, l’entraîneur du club merengue souhaiterait voir Dayot Upamecano intégrer son effectif l’été prochain. Zidane serait impressionné par la jeune pépite de Leipzig et verrait en elle la recrue parfaite pour préparer l’après Sergio Ramos et Raphaël Varane rapporte Ok Diario .

La solution à l’éventuel départ de Sergio Ramos ?

Pensionnaire du Real Madrid depuis l’été 2005, Sergio Ramos pourrait ne plus porter le maillot blanc dans une petite année. L’avenir du défenseur de 34 ans est complètement dans le flou puisque les négociations autour d’une éventuelle prolongation de contrat n’auraient toujours pas été entamées. Étant donné son âge avancé mais aussi son gros salaire, le capitaine emblématique du Real Madrid pourrait mettre fin à son aventure avec la Casa Blanca en juin 2021, date de la fin de son contrat. Les dirigeants du club espagnol seraient en effet sceptiques à l’idée de lui proposer une éventuelle prolongation. Dayot Upamecano pourrait donc être la solution à ce problème d’autant plus qu’Éder Militão ne semble pas avoir convaincu. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Porto, le jeune brésilien est rapidement devenu un casse-tête pour Zinédine Zidane. Le défenseur français pourrait avoir une belle carte à jouer et former la charnière centrale du Real Madrid aux côtés de Raphaël Varane pourrait être une possibilité.

Prêt à bousculer la hiérarchie !