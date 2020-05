Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Benjamin Mendy ironise sur le rachat de l’OM !

Publié le 23 mai 2020 à 18h45 par Th.B.

Ces derniers temps, l’OM ne cesse d’être lié à un rachat par des riches investisseurs saoudiens et ce malgré le fait que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt nient toute vente du club phocéen. Ancien joueur de l’OM, Benjamin Mendy a pris toute cette histoire avec un brin d'humour.

Le10sport.com vous révélait le 5 mai dernier que l’OM, compte tenu de sa situation financière peu florissante (un déficit de plus de 200M€ sur les trois dernières années) et au vu de la faible marge de manoeuvre du club pour le prochain mercato, se dirigeait vers un été catastrophe avec l’obligation de vendre des joueurs pour une somme minimum de 60M€. Mais une vente du club serait dans les tuyaux. Al-Walil Ben Talal, également dans le coup pour le rachat de Newcastle, voudrait acquérir l’OM.

« En attendant les futurs acheteurs »

Rédacteur en chef de TMW , le journaliste Marco Conterio faisait passer le message suivant sur son compte Twitter lors de la première quinzaine de mai. « Les négociations avec Al-Walid Ben Talal pour acheter l’OM ont débuté. Cela débuterait à une somme de 250 millions d’euros. Au cœur des négociations : le Vélodrome que l’administration ne souhaite pas vendre. En cas d’accord entre les parties et sans le fair-play financier, un budget maximal pour le mercato serait prêt » . Depuis, que ce soit le président Jacques-Henri Eyraud ou le propriétaire Frank McCourt, les deux hommes forts de l’OM ont tous les deux niés une vente du club. Passé par l’OM où il a laissé un souvenir aux supporters, Benjamin Mendy a décidé de prendre cette nouvelle à la rigolade et a posté un cliché sur son compte Twitter à prendre au second degré dans lequel on le voit arborer une djellaba en jouant au billard avec le message suivant. « En attendant les futurs acheteurs… ».