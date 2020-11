Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une porte de sortie trouvée pour ce joueur de Zidane ?

Publié le 27 novembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Très apprécié de Zinedine Zidane, Lucas Vazquez pourrait toutefois quitter le Real Madrid en fin de saison, alors qu'il arrive en fin de contrat avec les Merengue. En cas de départ, l'AC Milan pourrait passer à l'action pour l'ailier espagnol.

Lucas Vazquez pourrait vivre ses derniers mois au Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier de 29 ans ne serait pas la priorité de Florentino Perez. La situation financière des Merengue pourrait les contraindre à faire des choix parmi Sergio Ramos, Luka Modric et Lucas Vazquez, et le pur produit de la Cantera pourrait ainsi être sacrifié au grand dam de Zinedine Zidane, qui affirmait ce mercredi son souhait de conserver son joueur : « Il arrive toujours en premier sur le terrain. Il se donne à fond. Je l'ai toujours apprécié, j'ai toujours apprécié ce que Lucas fait sur le terrain. Il a l'occasion de montrer ce qu'il est. C'est un Canterano et Madrid l'a dans son cœur. Je suis heureux pour lui et pour l'équipe. Je ne pense pas que ce soit possible qu’il ne renouvelle pas son contrat. C'est un joueur qui est ici chez lui et le Real Madrid le sait. Lui et Nacho sont là depuis longtemps et il mérite de rester ici » . Toutefois, s'il venait à être forcé à quitter le Real Madrid, Lucas Vazquez aurait déjà un point de chute tout trouvé...

L'AC Milan s'intéresse à Lucas Vazquez