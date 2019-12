Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste XXL à oublier pour Gareth Bale ?

Publié le 27 décembre 2019 à 9h00 par H.G.

Alors qu’un départ en Chine a régulièrement été évoqué pour Gareth Bale, cette possibilité pourrait désormais être à écarter en raison d’un plafond salarial récemment imposé aux clubs chinois.

L’avenir de Gareth Bale au Real Madrid est toujours aussi incertain. Alors que le Gallois aurait pu quitter le club madrilène l’été passé pour prendre la direction de la Chine, il n’en a finalement rien été, conduisant Zinedine Zidane à devoir composer avec un élément qu’il ne semble pas grandement apprécier. Et quatre mois après la clôture du mercato estival, la situation de Gareth Bale au sein de la Casa Blanca ne semble pas s’être améliorée. Entre ses performances décevantes et ses blessures trop fréquentes, l’international gallois de 30 ans ne semble toujours pas figurer dans les plans de Zidane. Et alors que l’hypothèse d’un départ de l’ancien joueur de Tottenham vers l'Empire du Milieu aurait pu de nouveau être avancée, celle-ci pourrait finalement ne jamais se produire.

Les joueurs étrangers ne peuvent plus gagner plus de 3M€/an en Chine