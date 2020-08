Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce prétendant qui se positionne pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 22 août 2020 à 16h15 par La rédaction

Indésirable au Real Madrid malgré une saison splendide au FC Séville, Sergio Reguilon attise les convoitises de nombreux clubs européens. Le club andalou n'a d'ailleurs pas caché son envie de le conserver.

Ce vendredi soir, Sergio Reguilon a conclu une saison en apothéose en remportant l’Europa League avec le FC Séville face à l’Inter Milan. Une saison charnière pour lui, mais insuffisante pour convaincre Zinedine Zidane qu’il pouvait avoir un rôle à jouer au Real Madrid. Barré par la concurrence, notamment avec Ferland Mendy et Marcelo, Sergio Reguilon devrait ainsi quitter de manière définitive la Casa Blanca cet été. Reste à savoir où il rebondira...

Le FC Séville souhaite le conserver !