Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une concurrence colossale pour Perez dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 19 juin 2021 à 22h00 par D.M.

A la recherche d'un avant-centre, le Real Madrid se serait penché sur la situation d'Alexander Isak. Le joueur de la Real Sociedad serait également courtisé par des équipes de Premier League.

Le Real Madrid va profiter de ce mercato estival pour se renforcer, mais aussi pour se séparer de certains joueurs à l’instar de Luka Jovic. Recruté en 2019 pour épauler Karim Benzema, l’attaquant serbe n’a jamais réussi à s’imposer sous les couleurs merengue et a été prêté à l’Eintracht Francfort la saison dernière. Le Real Madrid voudrait le vendre définitivement au club allemand et aurait commencé à chercher son remplaçant sur le marché.

Alexander Isak dans le viseur de clubs anglais