Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dernier espoir pour Gareth Bale ?

Publié le 9 février 2022 à 23h00 par La rédaction

Depuis quelques saisons, Gareth Bale est rentré dans le rang. Trop souvent blessé, le Gallois ne semble plus impliqué à 100% avec le Real Madrid. Pourtant, certaines personnes du club croiraient toujours en lui…

Quand il est arrivé au Real Madrid en 2013, Gareth Bale avait le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde. Statut qu’il a directement assumé. Sans trembler, le Gallois s’est imposé et n’a pas tergiversé, malgré le montant exorbitant de son transfert (101M€). Avant de commencer à enchaîner les blessures. Petit à petit, Bale s’écarte peu à peu des terrains et n’apparaît qu’à certaines occasions spéciales. Comme à Kiev, en 2018, lorsqu’il a décidé d’inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions face à Liverpool dont un délice de ciseau acrobatique. En fin de contrat en fin de saison, Gareth Bale ne joue quasiment plus. Ce qui n’empêche pas certains de croire toujours en lui…

Le Real croit toujours en lui