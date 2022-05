Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un crack d’Ancelotti sort du silence pour son avenir !

Publié le 27 mai 2022 à 0h30 par La rédaction

Auteur d’une bonne saison avec le Real Madrid, Rodrygo ne pense pas à une prolongation de contrat pour le moment, et reste concentré sur la finale de Ligue des Champions face à Liverpool.

Assez discret en début de saison, Rodrygo s’est totalement révélé lors des dernières rencontres. Apparu à 48 reprises, ce dernier a été le 3ème joueur le plus prolifique de l’effectif de Carlo Ancelotti avec 9 buts et 10 passes décisives en 48 rencontres. L’international brésilien a notamment inscrit un doublé salvateur lors du match retour face à Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions, et fait totalement partie des plans du Real Madrid pour l’avenir. Alors que le joueur de 21 ans livre de belles performances, son contrat pourrait être renouvelé, mais Rodrygo préfère ne pas y penser pour le moment, lui qui est actuellement lié jusqu'en 2025 avec le Real Madrid.

« C'est quelque chose dont nous parlerons plus tard »

Dans un entretien accordé à EFE , Rodrygo a évoqué son avenir, et notamment une possible prolongation de contrat, lui qui ne pense pas à cela actuellement : « Une prolongation ? C'est quelque chose dont nous parlerons plus tard, je ne sais rien, mon père décidera de tout car je suis concentré sur la finale de la Ligue des champions ».