Mercato - OM : Pablo Longoria se fait recaler par un attaquant anglais !

Publié le 27 mai 2022 à 0h00 par Thomas Bourseau

Dans le viseur de l’OM d’après les dernières indiscrétions de la presse, Eddie Nketiah serait d’ores et déjà inaccessible pour le président Pablo Longoria en raison d’une prolongation de contrat imminente de l’Anglais à Arsenal.

Eddie Nketiah pourrait-il être au coeur d’une énième affaire entre Arsenal et l’OM ? À l’occasion du dernier mercato estival, les dirigeants phocéens sont parvenus à boucler les prêts de Matteo Guendouzi et William Saliba. Et alors qu’aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord convenu entre Arsenal et l’OM, le président Pablo Longoria va conserver Guendouzi pour qui l’option d’achat de 12M€ a déjà été levée en raison des résultats sportifs de l’Olympique de Marseille cette saison. Pour William Saliba, Longoria évoquait des discussions à venir avec les Gunners . Cependant, une autre option s’offrirait à l’OM au sein de l’effectif du pensionnaire de Premier League, à savoir Eddie Nketiah.

Nketiah aurait donné son accord à Arsenal

Alors que son contrat à Arsenal prendra fin en juin prochain, Nketiah intéresserait l’OM selon Foot Mercato, qui serait cependant confronté à l’OL, également intéressé par le profil de l’attaquant anglais. Cependant, un revirement de situation serait à noter du côté de Nketiah qui semblerait à présent plus enclin à l’idée de prolonger son contrat que de partir. C’est en effet l’information communiquée par le journaliste David Ornstein et conformée par The London Evening Standard ce jeudi. Mikel Arteta n’aurait jamais souhaité qu’Eddie Nketiah plie bagage cet été au fil de la saison et la tendance resterait la même à l’approche du mercato. Ayant vu son temps de jeu augmenter, Nketiah aurait été convaincu de prendre en considération une prolongation de contrat, jusqu’au fait de snober l’OM puisqu’un accord aurait été trouvé entre Arsenal et son entourage.