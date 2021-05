Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est déjà prévu pour le départ de ce joueur de Zidane !

Publié le 3 mai 2021 à 14h00 par La rédaction

N'étant plus heureux au Real Madrid, Isco nourrirait des envies de départ. Le Real Madrid ne compterait pas le retenir et aurait même déjà trouvé son remplaçant au sein de son centre de formation.

L’histoire semble toucher à sa fin entre Isco et le Real Madrid. Le joueur n’est plus désiré chez les Merengue . Ses performances ne satisfont plus les dirigeants madrilènes, ni Zinédine Zidane qui ne compte plus sur le joueur. Ne se sentant plus heureux à la Casa Blanca , Isco nourrirait donc des envies de départ. Et le Real Madrid ne compterait pas du tout le retenir. Bien au contraire, les dirigeants madrilènes auraient déjà tout prévu concernant la succession du milieu de terrain de 29 ans.

Le Real Madrid va piocher dans son centre de formation pour remplacer Isco