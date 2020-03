Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retour aux sources pour Gareth Bale ?

Publié le 19 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Plus désiré au Real Madrid, Gareth Bale pourrait se relancer là où il s’était révélé aux yeux du football européen, à savoir la Premier League.

Mardi soir, Marca apportait de nouvelles informations concernant l’avenir de Gareth Bale qui ne ferait clairement plus l’unanimité au Real Madrid. D’après le média ibérique, les dirigeants merengue auraient pris la décision de vendre le Gallois au plus offrant à l’intersaison, lui qui dispose d’un salaire mirobolant (17M€) et qui justifie que très rarement ses revenus sur le terrain. L’objectif du Real Madrid serait de trouver un acheteur quand celui de Bale serait d’aller au bout de son juteux contrat à Madrid, soit jusqu’en juin 2022. Mais l’appel d’un club qu’il connaît bien pourrait lui faire réfléchir à son avenir.

Les Red Devils et les Spurs pour relancer Bale ?