Mercato - Real Madrid : Retour aux sources pour Eden Hazard ?

Publié le 27 octobre 2021 à 10h30 par Th.B.

Dans le viseur de Newcastle notamment, Eden Hazard aurait toujours la cote en Angleterre où il a brillé à Chelsea. Et trois grosses formations de Premier League pourraient notamment s’inviter à la fête en plus des Magpies. L’hiver s’annonce chaud pour le numéro 7 du Real Madrid.

Et si Eden Hazard retrouvait la Premier League au cours du mercato hivernal ? Désireux de retrouver un temps de jeu régulier, ce dont il ne bénéficie pas vraiment au Real Madrid entre les blessures et les choix de Carlo Ancelotti, Hazard serait prêt à se relancer en Angleterre où il a brillé l’espace de sept saisons à Chelsea où il a remporté des trophées nationaux ainsi que la Ligue Europa jusqu’à son départ pour le Real Madrid à l’été 2019. Et alors qu’un retour à Chelsea a notamment été évoqué par El Nacional dernièrement, c’est ailleurs qu’Eden Hazard pourrait rebondir en Premier League

Newcastle, Arsenal, Tottenham ou Manchester United