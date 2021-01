Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG… Sergio Ramos s’impatiente pour son avenir !

Publié le 6 janvier 2021 à 13h30 par B.C.

L’avenir de Sergio Ramos paraît très incertain aujourd’hui. Le défenseur de 34 ans tarde à se mettre d’accord avec le Real Madrid pour une prolongation, amenant plusieurs clubs à surveiller sa situation, à l’instar du PSG. Cependant, Sergio Ramos donnerait toujours sa priorité à la Casa Blanca.

Il y a quelques mois, la fin de carrière de Sergio Ramos semblait toute tracée. Véritable cadre du Real Madrid et considéré encore aujourd’hui comme l’un des meilleurs défenseurs de la planète, le joueur de 34 ans devait prolonger son contrat avant éventuellement de faire une pige dans un pays exotique. Cependant, le scénario ne se déroule pas comme prévu pour Sergio Ramos et Florentino Pérez. Ce dernier n’envisage pour l’heure qu’une prolongation d'une année assortie d’un salaire revu à la baisse, comme il a l’habitude de le faire avec les trentenaires du club, alors que Sergio Ramos souhaite au contraire s’inscrire dans la durée, sans pour autant toucher à ses émoluments. Le dossier traîne ainsi en longueur, et le joueur peut aujourd’hui négocier avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Cela n’est pas passé inaperçu sur le marché des transferts, puisque plusieurs cadors européens suivraient avec attention la situation, à l’instar de Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus ou encore du PSG, qui pourrait proposer un contrat en or à Sergio Ramos pour en faire le nouveau patron de la défense après le départ de Thiago Silva. Les rumeurs sont donc nombreuses, et la tension règne au sein du club, avec un Sergio Ramos qui ne se sentirait plus désiré par ses dirigeants.

Sergio Ramos veut finir sa carrière au Real Madrid

Cependant, le départ de Sergio Ramos est encore loin d’être acté. D’après les informations divulguées dans l’émission El Partidazo de COPE , l’international espagnol attend toujours une proposition officielle du Real Madrid qui n’est pas encore arrivée. Malgré tout ce qui se dit actuellement dans les médias, Ramos a les idées claires pour son avenir et souhaite réellement terminer sa carrière chez les Merengue . La Cadena COPE assure alors qu’aucune offre en provenance d’un autre club sera écoutée par Sergio Ramos, d’autant que le principal concerné n’aurait pas encore été approché. Malgré les rumeurs impliquant le PSG et les autres cadors européens, Sergio Ramos n’aurait reçu aucune proposition et attendrait uniquement celle en provenance de la Casa Blanca . RMC a d’ailleurs confirmé ce mercredi que Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas entamé de discussion le concernant, notamment en raison d’un pacte de non-agression mis en place entre le PSG et le Real Madrid. Comment expliquer alors la situation si complexe dans laquelle se retrouve aujourd’hui le club et son capitaine ?

Le problème n’est pas financier