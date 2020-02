Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Manchester United s’est fait une raison pour Pogba !

Publié le 17 février 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Paul Pogba à Manchester United est plus qu’incertain, les Red Devils auraient d’ores et déjà commencé à travailler sur la succession du milieu français.

Annoncé sur le départ l’été dernier, Paul Pogba est finalement resté du côté de Manchester United cette saison. Cependant, il pourrait bien s’agir de la dernière année du Français en Premier League. En effet, dans une situation délicate chez les Red Devils , le milieu de 26 serait dans le viseur de la Juventus, qui rêverait du retour de son ancien joueur quatre ans après son départ, tandis que le Real Madrid se tiendrait toujours en embuscade. Paul Pogba pourrait donc vivre ses derniers mois en tant que joueur de Manchester United, alors que le club mancunien aurait fini par accepter l’idée d’un départ de l’international français et se serait même lancé en quête de ses successeurs.

Jack Grealish et James Maddison pour remplacer Paul Pogba ?