Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir d’un joueur de Zidane totalement relancé ?

Publié le 11 avril 2021 à 22h00 par B.C.

Bientôt libre, Lucas Vázquez ne devrait pas rejouer d’ici la fin de la saison en raison d’une entorse du ligament croisé postérieur au genou gauche. Une blessure qui pourrait chambouler l’avenir du joueur.

À 29 ans, Lucas Vázquez est l’un des éléments essentiels de Zinedine Zidane au Real Madrid. Pourtant, cela ne lui suffirait pas pour prolonger son bail arrivant à expiration cet été. D’après les récentes informations d’ ABC , l’ailier droit refuserait une baisse de son salaire nécessaire pour le renouvellement de son bail. Ainsi, l’avenir de Vázquez est très incertain, et le principal intéressé a laissé planer le doute sur le sujet après la victoire du Real Madrid face à Liverpool cette semaine : « Je me concentre sur le présent, je profite de cette année et c'est ce qui me rend heureux. J'ai toujours été et je serai toujours un joueur de Madrid ». Cependant, la situation pourrait rapidement évoluer suite à la blessure de Lucas Vázquez lors du Clasico face au FC Barcelone (2-1).

Quel avenir pour Vázquez, blessé ?