Mercato - Real Madrid : Gareth Bale a déjà tout prévu pour son avenir !

Publié le 20 juillet 2021 à 9h30 par La rédaction

Alors que son avenir au Real Madrid demeurait flou, le dossier Gareth Bale pourrait trouver une issue. Le Gallois aurait déjà pensé au futur de sa carrière.

Gareth Bale pourrait bien avoir déjà planifié un plan de carrière. Après avoir été prêté la saison dernière à son ancien club de Tottenham, le Gallois devrait faire son retour au Real Madrid. Chez les Spurs , le nouveau manager du club londonien Nuno Espirito Santo a écarté un éventuel retour de l'attaquant. Alors que Sport rapportait que les dirigeants madrilènes envisageraient de résilier le contrat de Gareth Bale, le Gallois compterait bien jouer sous le maillot merengue jusqu'à la fin de son bail en juin 2022...

Un an au Real avant la MLS ?