Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a un plan précis pour ce renfort estival !

Alors qu'Achraf Hakimi va retrouver le Real Madrid cet été, Florentino Pérez souhaiterait rapidement prolonger son joueur.

Après deux années réussies au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi s'apprête à retrouver le Real Madrid cet été. Prêté par le club merengue en 2018, l'international marocain s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs joueurs du BVB, donnant entière satisfaction à Florentino Pérez et Zinedine Zidane, qui comptent désormais installer le latéral droit dans le onze du Real Madrid. Le retour d'Achraf Hakimi chez les Merengue semble donc acté, lui qui est sous contrat jusqu'en 2022, mais cela ne serait pas assez pour le Real Madrid.

D'après les informations divulguées par Nicolo Schira sur son compte Twitter , Florentino Pérez voudrait rapidement s'entretenir avec Achraf Hakimi lors de son retour au Real Madrid. En effet, le président du club espagnol souhaiterait convaincre son joueur de prolonger son bail au sein de la Casa Blanca jusqu'en 2025.

