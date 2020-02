Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec une pépite de Galtier ?

Publié le 17 février 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid aurait des vues sur Boubakary Soumaré, le jeune milieu de terrain du LOSC semble en froid avec Christophe Galtier et sa direction. Explications.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 1er février dernier, Boubakary Soumaré (20 ans) a une préférence pour un challenge en Premier League du côté de Liverpool ou Manchester United s’il devait quitter le LOSC lors du prochain mercato estival. Mais le Real Madrid aurait également des vues sur Soumaré, qui aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane. D’ailleurs, alors qu’il n’a pas été retenu dans le groupe du LOSC dimanche soir pour affronter l’OM (défaite 1-2), Christophe Galtier s’en est expliqué en conférence de presse après le match.

« On règlera ça en interne »