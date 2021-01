Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces précisions sur ce départ imminent !

Publié le 24 janvier 2021 à 23h30 par La rédaction

Martin Odegaard devrait s’envoler très prochainement vers Arsenal. En manque de temps de jeu au Real Madrid, le Norvégien devrait rejoindre Mikel Arteta dans les prochains jours. Et les chiffres de la transaction viennent tout juste d’être révélés.

Très peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison alors qu’il était plutôt convaincant en Espagne la saison dernière, Martin Odegaard (9 matchs toutes compétitions confondues) cherchait une porte de sortie cet hiver. Si l’Ajax et la Real Sociedad étaient sur le coup, c’est Arsenal qui a gagné le coeur du Norvégien. Mikel Arteta a réussi à décider le milieu de 22 ans de rejoindre ses rangs, lui promettant le temps de jeu qu’il réclame aux côtés d’Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang. L’accord entre les deux clubs a été trouvé et le joueur devrait arriver à Londres dans très peu de temps pour passer sa visite médicale, en vu d’un prêt jusqu’à la fin de saison, sans option d’achat. Et les chiffres du transfert viennent tout juste d’être dévoilés.

Un prêt payant + une partie du salaire à prendre en charge