Mercato - Real Madrid : Casemiro justifie son transfert

Publié le 22 août 2022 à 18h00 par La rédaction

Après neuf années passées au Real Madrid, Casemiro va changer d'air et évoluer du côté de Manchester United cette saison. Recruté pour 70M€ par le club de Premier League, le Brésilien a donné ce lundi une conférence de presse avant son départ. Et il en a profité pour expliquer son choix…

Casemiro n'est plus un joueur du Real Madrid. Neuf ans après son arrivée dans la capitale espagnole, l’international brésilien quitte les Merengue . 336 matches et 18 titres plus tard, Casemiro avait envie d’une nouvelle aventure après sa fin de cycle au Real Madrid, et rejoindra donc Manchester United, contre un chèque de 70M€. Présent face aux journalistes ce lundi, le Brésilien a évoqué les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision…

« Quand tu prends une décision aussi importante, c’est difficile »

Ainsi, au moment de faire ses adieux au Real Madrid ce lundi, Casemiro en a profité pour annoncer à la presse quand il avait pris cette décision difficile. « Quand tu prends une décision aussi importante, c’est difficile. Après la finale de la Champions League, j’ai parlé avec mon agent et je lui ai dit que j’avais la sensation que mon cycle était terminé. Je suis honnête avec tout le monde, je le pense. Je me suis dit qu’avec les vacances, j’aurais la tête un peu plus tranquille. À mon retour, la sensation était toujours la même. Mais c’est là que j’ai été le plus heureux du monde, avec le devoir accompli. La mission est terminée ».

« Je voulais vivre un nouveau challenge »

Casemiro s’est par ailleurs exprimé sur son choix de rejoindre Manchester United, après son expérience fructueuse au Real Madrid. L'occasion d'y retrouver Cristiano Ronaldo, si celui-ci ne plie pas bagage. « Mon cycle était terminé. Je voulais vivre un nouveau challenge, découvrir une Ligue différente et une culture différente. Là-bas, je n’ai rien gagné. Je veux aider, comme je l’ai fait ici. J’y vais avec beaucoup de fierté ». Il a poursuivi en assurant qu’il n’avait eu aucun doute au moment de faire son choix. « Ça a toujours été clair. L’histoire était terminée, maintenant je dois penser au nouveau défi. Ça ne peut pas changer ».

