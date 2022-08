Foot - Mercato - Real Madrid

En larme, les adieux poignants de Casemiro après son transfert

Publié le 22 août 2022 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 22 août 2022 à 13h54

Ce lundi, Casemiro a dit au revoir, une bonne fois pour toutes, au Real Madrid. En effet, l’international brésilien, annoncé à Manchester United depuis plusieurs jours, a réalisé sa conférence de presse d’adieu aux Merengue. L’occasion pour lui de recevoir un très bel hommage de la part de son président et de prendre la parole avant son départ chez les Red Devils;

Casemiro et le Real Madrid, c’est bel et bien fini. Alors qu'il évoluera désormais à Manchester United, l’international brésilien a réalisé, ce lundi, sa conférence de presse de départ du Real Madrid. Le milieu défensif quitte les Merengue avec 336 matches joués, et 18 titres en poche. Un joueur devenu emblématique du milieu de terrain des Merengue , et qui a reçu un bel hommage de la part de son président Florentino Pérez…

Mercato - Real Madrid : Le plan de vol de Perez avec ce crack pour remplacer Casemiro https://t.co/uR9SFWcrOa pic.twitter.com/UFytLSLdBs — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

« Vous êtes devenu l’un de nos mythes »

Ainsi, en conférence de presse, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a rendu un vibrant hommage à Casemiro. « Dix ans ont passé et vous êtes devenu l'un de nos mythes. Je n'ai jamais pensé, en toute honnêteté, que ce jour pourrait arriver. C'est un jour pour les sentiments et votre famille. Vos enfants sont des Madrilènes. Votre famille est le centre de votre vie. Ils connaissent mieux que quiconque votre dévouement et vos sacrifices, toujours avec humilité et dans l'effort. Nous avons partagé certains des moments les plus importants de notre vie. Nous sommes fiers de votre histoire avec ce maillot et cet écusson. Vous avez tout donné. Vous avez combattu chaque match comme si c'était le dernier. La pression n'est pas facile ici, mais vous avez su y faire face et vous avez toujours montré à vos coéquipiers la rébellion nécessaire pour l'affronter. Et vous avez été un père pour les jeunes joueurs. Vous êtes un exemple d'engagement et de valeurs ».

« Il n’est pas facile de mettre fin à ce cycle »

Florentino Pérez n'a pas tari d'éloges en évoquant le départ d’une des légendes du Real Madrid. « Il n'est pas facile de mettre fin à ce cycle. Je me souviens que vous m'aviez dit que vous n'aviez demandé à jouer que cinq matches pour montrer votre qualité, et ce n'était pas cinq, mais 336 matches et 18 titres. Vous avez été exemplaire chaque jour de ces années et aussi lors de vos adieux. Vous avez gagné le droit de décider de votre avenir et nous devons le respecter. Ceux d'entre nous qui te connaissent voulaient laisser l'image du champion que tu es, avec ce meilleur joueur de la Supercoupe et la nomination pour le Ballon d'or. Vous allez dans un club ami, Manchester United, légendaire, où que vous soyez vous serez toujours un ambassadeur du Real Madrid. Tu seras toujours l'un des nôtres. Lorsque vous reviendrez un jour, nous nous souviendrons de ces moments. Merci Case, c'est et ce sera toujours ta maison. » Une déclaration qui avait de quoi émouvoir Casemiro, qui a fondu en larmes au moment de prendre la parole…

« L’histoire que j’ai vécue est incroyable »