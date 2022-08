Foot - Mercato - PSG

Bernardo Silva sort du silence pour son transfert

Publié le 22 août 2022 à 12h10 par Quentin Guiton mis à jour le 22 août 2022 à 12h10

D’ici la fin du mercato, le PSG attendrait encore trois recrues : un défenseur, un milieu et un attaquant. Mais Luis Campos a aussi un rêve : faire venir Bernardo Silva. Seulement, Manchester City ne compterait pas se séparer du Portugais cet été. D’ailleurs, le joueur lui-même s’est peut-être déjà fait une raison…

Comme Le10Sport.com vous le révélait en exclusivité, Bernardo Silva est le grand rêve de Luis Campos pour la fin de mercato du PSG. Ce dernier a même déjà transmis une offre de 80M€ à Manchester City pour le Portugais, dont le nom circule également du côté du FC Barcelone.

Manchester City ne devrait pas lâcher Silva

Et ce dimanche en conférence de presse, Pep Guardiola ne semblait clairement pas s'opposer à un départ de Bernardo Silva cet été : « Si vous forcez une personne à rester alors qu’elle ne veut pas rester, comment pouvez-vous lui faire tirer le meilleur parti d’elle ? C’est impossible. Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai. (...) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution » . Pourtant, le Portugais ne devrait pas bouger cet été. En effet, selon The Athletic , aucune offre ne devrait réussir à convaincre les Citizens . Ces derniers estimeraient ne pas avoir assez de temps pour lui trouver un remplaçant. Le Daily Star ajoutait même que Manchester City penserait à lui offrir un nouveau contrat.

« Je suis heureux ici »