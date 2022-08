Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Tchouaméni pour oublier Casemiro ? La réponse

Publié le 21 août 2022 à 22h00 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a été convaincant face au Celta Vigo ce samedi. La prestation du milieu de terrain français était suivie de près car après le départ de Casemiro, il devrait faire office de titulaire cette saison. Carlo Ancelotti est ravi du niveau de Tchouaméni.

Recruté pour 80M€ par le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni doit assumer la pression du montant de son transfert. Mais comme si cela ne suffisait pas, il a désormais la lourde tâche de remplacer Casemiro, parti à Manchester United. Néanmoins, le Français n'est pas effrayé, en atteste la belle copie qu'il a rendu ce samedi face au Celta Vigo. Son entraineur est convaincu.

Mercato - Real Madrid : Après le transfert de Casemiro, Perez interpelle Tchouaméni https://t.co/q9y2FFn3BZ pic.twitter.com/iWEalZKMph — le10sport (@le10sport) August 21, 2022

« Il a bien joué »

En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti a analysé la performance de sa nouvelle recrue. « Comme nous l'avons dit, c'est un joueur d'une qualité différente de celle de Casemiro. Aujourd'hui, il a bien joué, il a fait ce qu'il montre à l'entraînement. Personnalité, bon sur le ballon, appréciant le bon jeu de l'équipe. Les trois au milieu ont fait un très bon travail avec l'aide de Valverde, qui est toujours important en défense » souligne l'Italien.

« Il a beaucoup de qualité »