Après le transfert de Casemiro, Perez interpelle Tchouaméni

Publié le 21 août 2022 à 08h35 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé au Real Madrid cet été pour près de 100M€, Aurélien Tchouaméni connaît des débuts en demi-teinte. Mais avec le transfert de Casemiro, l’international français devrait voir son temps de jeu augmenter. L’ancien monégasque a d’ailleurs reçu le soutien de Florentino Perez et Carlo Ancelotti.

Après l’échec de l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid a dû se focaliser sur d’autres priorités. Le club madrilène a entamé son mercato avec une bagarre pour Aurélien Tchouaméni. Juste après le feuilleton Mbappé, le Real Madrid a connu un nouveau duel avec le PSG pour s’offrir l’international français. Finalement, c’est la Maison Blanche qui a eu le dernier mot dans cette histoire. Une belle petite consolation après l'énorme déception concernant Kylian Mbappé qui a préféré prolonger avec le PSG.

Entame difficile pour Aurélien Tchouaméni

Dès son arrivée, Aurélien Tchouaméni a été mis au diapason. Même s’il a montré de très belles choses avec l’AS Monaco et les Bleus , s’imposer au Real Madrid ne sera pas une mince affaire. Remplaçant pour la Supercoupe d’Europe, Tchouaméni a retrouvé le onze de départ pour la première journée de Liga mais sa prestation n’a pas été flamboyante. Dès le lendemain, la presse espagnole émettait même quelques doutes sur le réel niveau d’Aurélien Tchouaméni.

« Le futur c’est Aurélien Tchouaméni »

Mais comme toujours sur le mercato, tout peut se passer. Et le déclic pour Tchouaméni, ce sera peut-être le transfert de Casemiro. Désireux de se lancer un nouveau challenge, l’international brésilien a pris la direction de Manchester United pour 70M€. Même s’il est déjà regretté en interne, Casemiro a déjà un remplaçant en la personne de Tchouaméni. « Sans Casemiro, le Real Madrid perd une pièce maîtresse. Il est temps de regarder le présent et le futur, et le futur c’est Aurélien Tchouaméni », a assuré Florentino Pérez au micro de DAZN .

🗣️ @GUTY14HAZ"Sin @Casemiro el @realmadrid pierde una pieza clave. Toca mirar el presente y el futuro, y el futuro es @atchouameni"#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/3iMl17fW8L — DAZN España (@DAZN_ES) August 20, 2022

« Tchouaméni est très jeune, mais il a beaucoup de qualité »