Mercato - Real Madrid : La succession de Casemiro est déjà réglée

Publié le 22 août 2022 à 16h00 par La rédaction

Alors qu'il va évoluer à Manchester United, Casemiro a fait ses adieux au Real Madrid après neuf années de bons et loyaux services. L’international brésilien était ce lundi en conférence de presse afin d’évoquer son départ, et en a profité pour parler de sa succession, qui semble d’ores et déjà réglée…

Le Real Madrid va perdre un autre de ses cadres cet été. Après sept saisons sous le maillot des Merengue , Casemiro va s’envoler en direction de la Premier League. Manchester United a accepté de signer un chèque de 70M€ pour s’attacher les services du milieu défensif madrilène. Et ce dernier, en conférence de presse, a évoqué sa succession…

« Madrid ne recrute que les meilleurs »

Ainsi, en conférence de presse, Casemiro a évoqué sa succession au Real Madrid, et ne semble pas inquiet pour l’avenir du club. « Madrid ne recrute que les meilleurs. Pour Fede Valverde, nous l’avons ici pour les 12 prochaines années. Il peut jouer comme numéro 5. Camavinga peut être un grand joueur, il est déjà très important » assure Casemiro.

« Tchouaméni est connu par beaucoup de gens dans ce club »