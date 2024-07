Mercato - Real Madrid : C'est historique pour Mbappé !

La rédaction

Malgré l’élimination en demi-finale de l’Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé ne devrait pas avoir beaucoup de temps de repos au cours des prochaines semaines. Le capitaine des Bleus est attendu ce mardi au Santiago Bernabéu pour sa présentation avec le Real Madrid. Le programme s’annonce chargé, et la cérémonie qui lui sera réservée dantesque.

Ce mardi 16 juillet, Kylian Mbappé foulera enfin la pelouse du Santiago Bernabéu avec le maillot du Real Madrid sur le dos. Après avoir vu son arrivée officialisée le 3 juin dernier par le club merengue, le Bondynois se prépare à être accueilli comme il se doit par ses nouveaux supporters. La journée vécue par le Français ne sera pas de tout repos, comme le montre le programme complet, dévoilé par AS.

Mbappé : Le Real Madrid prépare un coup à la Cristiano Ronaldo https://t.co/Ar21FcoAfz pic.twitter.com/5RFK52hGJV — le10sport (@le10sport) July 14, 2024

Examen médical et signature de contrat prévus

D’après les informations de AS, la journée de Kylian Mbappé débutera vers 10 heures ce mardi. L’attaquant de 25 ans passera d’abord un examen médical à la clinique Sanitas. L’objectif de cette visite sera de déterminer l’état de son nez après sa fracture subie contre l’Autriche. Ce check-up devrait déterminer si le Français aura besoin, ou non, de se faire opérer. Dans la foulée, l’ancien Parisien se rendra à Valdebebas, où il rencontrera Florentino Pérez et signera son contrat avec la Maison blanche.

Puis, direction Santiago Bernabéu !

Le gros événement de la journée se déroulera après ces deux formalités. Kylian Mbappé débarquera au Santiago Bernabéu avec le maillot du Real Madrid, au dos duquel sera inscrit le numéro 9. Il devrait être attendu de l’autre côté de la scène, montée pour l’occasion, par Florentino Pérez ainsi qu’une légende du club merengue. AS précise qu’il pourrait s’agir de Zinédine Zidane, invité à l’événement. Enfin, le joueur de 25 ans s’adressera au micro aux 80 000 fans venus assister à sa présentation.