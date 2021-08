Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema prêt à prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Publié le 2 août 2021 à 10h30 par D.M.

Alors qu'il devrait prolonger son contrat dans les prochains jours, Karim Benzema n'écarterait pas l'idée de quitter le Real Madrid à la fin de la saison prochaine s'il ne se sent pas au meilleur de sa forme.

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema est parvenu à devenir dans la capitale espagnole l’un des meilleurs attaquants du monde. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, l’international français semble avoir pris de l’assurance. Auteur de 23 buts lors du dernier exercice, Benzema devrait être l’un des hommes forts de Carlo Ancelotti, qui compte sur lui. Le joueur est épanoui en Espagne et devrait bien rester au Real Madrid la saison prochaine si l’on en croit les informations de la presse.

Benzema n'exclut pas de quitter le Real Madrid en 2022