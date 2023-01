Mercato - Real Madrid : Benzema, Modric… Pérez va s’attaquer à un chantier colossal

Hugo Chirossel

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes, le Real Madrid est à la recherche d’un renfort au milieu de terrain. Mais les Merengues vont également devoir gérer un autre dossier, celui des prolongations de contrat. Plusieurs joueurs, comme par exemple Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos ou bien Marco Asensio seront tous libres en juin prochain.

« C'est une question qui ne m'inquiète pas, car je vois tout le monde très engagé. Ceballos, Asensio, Modric, Kroos... nous pourrons évaluer tous les cas . » Présent en conférence de presse jeudi, Carlo Ancelotti s’est montré confiant quant à la situation contractuelle de certains de ses joueurs. En effet, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Marco Asensio, Nacho, ainsi que Dani Ceballos et Mariano arrivent tous à la fin de leur contrat avec le Real Madrid. Si les deux derniers nommés ne devraient pas être prolongés, le clan de Karim Benzema serait « tranquille » à ce sujet, comme l’indiquait récemment El Chiringuito .

Real Madrid : Ancelotti envoie un énorme message à Eden Hazard https://t.co/DCbGn0IbG5 pic.twitter.com/530MjyvBwv — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Kroos vers la retraite ?

L’attaquant madrilène a déjà confié qu’il souhaitait finir sa carrière au Real Madrid, tout comme Luka Modric : « Bien sûr que j’aimerais prendre ma retraite à Madrid. Je l’ai dit plusieurs fois. On ne peut rien dire à cent pour cent. Mais c’est mon idée, et c’est un rêve pour moi », a-t-il confié pendant la Coupe du monde. Toni Kroos quant à lui n’aurait pas encore tranché. D’après les informations de Marca , l’Allemand envisagerait de prendre sa retraite et devrait annoncer sa décision en février, mais Carlo Ancelotti de son côté pense qu’il va rester.

Asensio et Nacho hésitent

En ce qui concerne Marco Asensio, c’est un peu différent. L’international espagnol a convaincu le Real Madrid de prolonger son contrat cette saison, grâce à son attitude et son comportement exemplaire, mais principal concerné aurait des doutes. Alors qu’il est peu utilisé par Carlo Ancelotti, il souhaiterait avoir un rôle plus important. En cas de départ, il pourrait rebondir du côté du PSG, qui serait intéressé à l’idée de le recruter libre en juin prochain. Même chose pour Nacho, qui hésiterait également, lui qui a vu son temps de jeu baisser avec l’arrivée d’Antonio Rüdiger l’été dernier. Il souhaiterait attendre de voir comment sa situation évoluera dans les prochains mois avant de trancher.