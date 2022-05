Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti vend la mèche dans ce dossier brûlant !

Publié le 22 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, Isco va bel et bien quitter le Real Madrid comme le révèle Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Présenté comme un grand espoir du football espagnol, Isco rejoint le Real Madrid en 2013 en provenance de Malaga, son club formateur, contre un chèque de 30M€. Mais après 9 saisons, 353 matches, 53 buts et 56 passes décisives, l'international espagnol va quitter le club merengue cet été alors que son contrat s'achève le 30 juin. Carlo Ancelotti a d'ailleurs confirmé le départ d'Isco à l'issue de son bail.

Ancelotti confirme pour Isco

« Nous en avons parlé avant le match. Il a fait ses débuts pour Madrid, avant le Betis et a marqué un but de la tête. Et il dit au revoir avec Madrid contre le Betis. Il a eu une carrière fantastique et a joué un rôle clé dans les grandes réalisations du Real Madrid. Je pense que Francisco aurait pu faire plus, oui, mais je pense qu'il a été une pièce importante pour cette équipe. Il a joué beaucoup de matchs importants, des finales, il a toujours concouru avec beaucoup de qualité… Je lui souhaite tout le meilleur », assure-t-il en conférence de presse.