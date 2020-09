Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Odriozola est de retour au Real Madrid !

Publié le 3 septembre 2020 à 14h40 par La rédaction mis à jour le 3 septembre 2020 à 14h46

Prêté au Bayern cet hiver, Alvaro Odriozola a participé à la grande saison des Bavarois... mais a finalement rebroussé chemin.