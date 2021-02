Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout n'est pas encore perdu pour Zidane avec Ramos !

Publié le 1 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que les négociations pour la prolongation de son contrat expirant le 30 juin prochain seraient au point mort, Sergio Ramos nourrirait toujours l'envie de poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Sergio Ramos placé au coeur d'un ambitieux projet voulu par Manchester United, aux côtés d'un certain Jules Koundé - pressenti pour être le successeur de Ramos au Real Madrid - afin de former une charnière centrale capable de soutenir la future grande équipe des Red Devils ? C'est en tout cas ce qu'a révélé Cuatro ce dimanche, réaffirmant l'intérêt d'Ole Gunnar Solskjaer pour ces deux défenseurs centraux. Des informations qui pourraient avoir l'effet d'une onde de choc du côté de la Casa Blanca , qui perdrait à la fois son capitaine emblématique et qui pourrait également tirer un trait sur sa principale piste pour le remplacer. Le Real Madrid aurait donc de quoi être inquiet, d'autant plus au vu de la situation de Sergio Ramos, qui n'avance pas. La seule lueur d'espoir qui reste ne résiderait que dans la volonté du principal concerné.

Sergio Ramos souhaiterait malgré tout rester au Real Madrid