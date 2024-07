Mercato - RC Lens : Varane veut suivre un joueur de l'OM !

Axel Cornic

Si ça s’agite au niveau des arrivées à l’Olympique de Marseille avec notamment Lilian Brassier et Ismaël Koné, ça bouge également au niveau des départs. Pau Lopez pourrait en effet faire ses valises pour quitter l’OM et la Ligue 1, afin de prendre la direction de la Serie A en rejoignant Cesc Fabregas à Como. Et le club transalpin pourrait également berner un autre club français, avec le RC Lens.

Le visage de l’OM va énormément changer la saison prochaine. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, les dirigeants marseillais se plient en quatre pour satisfaire ses demandes et travailleraient notamment sur les pistes menant à Mason Greenwood ou encore Valentin Carboni. Mais ce n’est pas tout, puisque d’autres dossiers importants pourraient également évoluer.

Lopez à Como

C’est le cas au poste de gardien, puisque Pau Lopez pourrait quitter l’OM pour retrouver la Serie A. l’ancien de l’AS Roma serait tout proche de signer en faveur de Como, fraichement promu dans l’élite italienne et dirigé en grande partie par un certain Cesc Fabregas. Ce dernier aurait d’ailleurs joué un rôle prépondérant dans ce dossier, convaincant son compatriote de le rejoindre dans les nord de l’Italie.

Avec Varane ?