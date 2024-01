Mercato - RC Lens : Un transfert historique est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, le RC Lens a annoncé la signature de Jhoanner Chávez sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du club brésilien de l'EC Bahia. Le piston gauche de 21 ans va amener son dynamisme à un poste très important dans le système de Franck Haise. Et cette signature est même historique puisqu'il devient le premier joueur équatorien de l'histoire des Sang-et-Or.

Ces dernières saisons, le RC Lens a pris l'habitude de recruter en Amérique du Sud. Les Colombiens Deiver Machado et Oscar Cortès, ainsi que le Vénézuélien Wuilker Fariñez, ont ainsi signé chez les Sang-et-Or qui poursuivent sur leur lancée avec l'arrivée de Jhoanner Chávez sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du club brésilien de l'EC Bahia. Le piston gauche marque d'ailleurs l'histoire du RC Lens puisqu'il devient le premier joueur équatorien de l'Histoire du club comme le souligne Arnaud Pouille.

🚐 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓 2023-24, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒 🔟✍️ Jhoanner Chávez📍 La Gaillette📅 09/01/2024👉 https://t.co/8bjqR6lrnC#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/IfMoBmltVB — Racing Club de Lens (@RCLens) January 9, 2024

Jhoanner Chávez signe au RC Lens

« Nous sommes très heureux d’accueillir Jhoanner Chávez, un talent équatorien de 21 ans qui a été formé au très réputé centre de formation de l’Independiente del Valle. Chacun sait que le Racing, à travers l’approche tactique de Franck Haise, a fait de l’intensité dans son jeu, notamment ses couloirs, un principe clé. L’arrivée d’un jeune piston international qui affiche un gros volume de jeu et un profil de contre-attaquant s’inscrit dans cette philosophie », lâche le directeur général du RC Lens dans le communiqué officiel du club, avant de poursuivre.

«Jhoanner est le premier joueur équatorien à signer au RC de Lens»