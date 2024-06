Mercato - RC Lens : Un calvaire annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le RC Lens est actuellement en pleine révolution, avec la nomination de Pierre Dréossi en tant que manager général et la possible arrivée de Will Still au poste d’entraîneur dans les prochains jours. Mais selon Jérôme Rothen, qui a évoqué le sujet en direct sur RMC Sport, ces renforts n’annoncent rien de bon pour l’avenir du club nordiste.

Le mercato estival promet d’être très agité du côté du RC Lens ! Le club est actuellement en pleine restructuration, avec notamment la nomination de Pierre Dréossi au poste de manager général. L’ancien dirigeant du Stade Rennais et du FC Metz a d’ailleurs été présenté à la presse lundi, et son arrivée dans l’organigramme du RC Lens ne fait pas forcément l’unanimité. Samedi, en direct au micro de RMC Sport , Jérôme Rothen s’est lâché sur Dréossi.

Officiel : Le RC Lens annonce son deuxième transfert de l'été https://t.co/vbe70uLVUm pic.twitter.com/A7pz8TU11b — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

Rothen tacle Dréossi...

Selon l’ancien joueur du PSG, cette nomination n’annonce rien de bon pour le RC Lens : « Perdre un peu tout le monde et les remplacer par ces personnes-là, par Pierre Dréossi par exemple. Mon Dieu ! On ne peut pas dire que c’est une réussite dans la construction d’un club. Pour moi, Pierre Dréossi n’est pas une référence », estime Rothen. Et Dréossi n’est pas le seul à en prendre pour son grade…

… et Will Still !