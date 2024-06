Mercato - OM : Nouvelle annonce retentissante sur Franck Haise !

Arnaud De Kanel

Entraineur de l'équipe première du RC Lens depuis 2020, Franck Haise s'est fait un nom. Le coach de 53 ans était même dans les petits papiers de l'OM afin de succéder à Jean-Louis Gasset. Mais après quatre saisons dans l'Artois, Haise va plier bagages pour rejoindre l'OGC Nice comme l'a confirmé Joseph Oughourlian.

L'OM n'a toujours pas trouvé son entraineur mais le dossier pourrait tout de même connaitre une avancée ce lundi car Sergio Conceiçao doit s'entretenir avec André Villas-Boas. D'autres pistes étaient étudiées par les dirigeants à commencer par Franck Haise. Mais le coach français ne rejoindra pas l'OM.

«On aurait aimé qu'il reste»

Franck Haise va quitter le RC Lens, c'est désormais officiel. Ce lundi, le président Joseph Oughourlian a confirmé le départ de son entraineur. « On aurait aimé qu'il reste. Je l’ai compris au cours d’un diner le 18 avril. Il était fatigué de mois d’atermoiements, fatigué du rôle de manager général, il voulait passer à autre chose. J'ai tout fait pour qu’il puisse rester », a-t-il déclaré en conférence de presse. Le RC Lens travaille sur sa succession.

«Quand un entraîneur veut partir, c’est difficile»