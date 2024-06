OM : C’est le grand jour pour Sergio Conceiçao ?

Arnaud De Kanel

Sergio Conceição est la priorité de l'OM pour prendre la relève de Jean-Louis Gasset. Cependant, le technicien portugais doit d'abord se libérer de son engagement actuel avec le FC Porto, où il lui reste quatre ans de contrat. Pendant ce temps, André Villas-Boas envisagerait de confier les rênes de l'équipe à son adjoint, Vitor Bruno, une option qui ne rencontrerait pas l'adhésion de Conceição. Une réunion cruciale entre ce dernier et son président serait d'ailleurs prévue ce lundi afin de discuter de la situation.

Et si c'était le jour du dénouement du dossier Sergio Conceiçao ? Nouvelle priorité de l'OM au poste d'entraineur principal, le Portugais doit encore quitter le FC Porto pour rejoindre le club phocéen. Une réunion serait prévue ce lundi et elle devrait permettre de faire bouger les choses dans ce dossier qui traine de plus en plus.



Villas-Boas et Conceiçao doivent s'entretenir ce lundi

André Villas-Boas, récemment élu président du FC Porto, souhaite initier une nouvelle ère en confiant les rênes de l’équipe à un nouvel entraîneur. Selon certaines sources, l'ancien coach de l’OM (2019-2021) envisagerait de nommer Vitor Bruno, fidèle adjoint de Sergio Conceiçao depuis 13 ans. Une décision perçue comme une trahison par l'entraineur portugais. Ce climat de tension au sein du FC Porto laisse présager que le départ de Conceiçao pourrait ne pas se faire de manière harmonieuse. Le journal A Bola indique qu’une réunion est prévue lundi prochain entre Villas-Boas et Conceiçao.

Conceiçao pourrait ne pas s'y rendre...