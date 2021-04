Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane se rapproche de la sortie !

Publié le 20 avril 2021 à 9h30 par La rédaction

Raphaël Varane pourrait bientôt connaître une nouvelle aventure et quitter le Real Madrid en fin de saison. Le défenseur français de 27 ans serait d'ailleurs très intéressé par une expérience en Premier League.

Au Real Madrid depuis maintenant 2011, Raphaël Varane pourrait dès cet été quitter le club merengue pour découvrir un nouveau championnat avec la Premier League. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Casa Blanca , Varane pourrait donc être vendu dès cet été par sa direction, qui devrait éviter de prendre le risque de le voir partir libre l'année prochaine. Le défenseur central tricolore quitterait alors la Liga et le Real Madrid après plus de 350 matchs joués sous la tunique blanche... mais pour aller où ?

Chelsea et Manchester United intéressés