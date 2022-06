Foot - Mercato

Mercato : Quatre clubs de L1 veulent déjà profiter de la catastrophe à Bordeaux

Publié le 15 juin 2022 à 22h00 par Baptiste Lefilliatre

Relégué de manière provisoire en National 1 en raison des grandes difficultés financières du club, les Girondins de Bordeaux pourraient bien renflouer leurs caisses en se séparant de Hwang Ui-Jo. Quatre clubs évoluant en Ligue 1 sont effectivement intéressés par l'attaquant international coréen.

La saison en enfer des Girondins de Bordeaux n'en finit pas. Bons derniers de Ligue 1, l'équipe aux six titres de champion de France a donc été relégué en Ligue 2. Un véritable désastre, mais qui ne s'est pas arrêté là : la DNCG, gendarme financier du football français, a décidé de rétrograder à titre provisoire les Marines et Blanc en National 1 (troisième division), leur situation financière étant trop fragile et instable. Afin de remettre les finances du club dans le droit chemin, les dirigeants bordelais doivent impérativement récolter au moins 20M€ en vendant leurs meilleurs joueurs, et notamment leur attaquant Hwang Ui-Jo, qui suscite les courtoisies.

Nouveau but et nouvelle victoire pour Hwang Ui-Jo avec la Corée du Sud aujourd'hui face à l’Égypte 🇰🇷⚽ https://t.co/ZdAMXmtKgY — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 14, 2022

Quatre clubs à l'affût