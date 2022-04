Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane déjà à l'origine d'un énorme coup à Paris ?

Publié le 7 avril 2022 à 22h45 par A.M.

Alors que Zinedine Zidane serait toujours la priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, au sein du club, pensent même qu'il peut convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG est revenu dans la course pour la prolongation de Kylian Mbappé. Toutefois, rien n'est fait pour le moment et l'attaquant français n'a pas encore tranché entre une signature au Real Madrid ou rester à Paris avec un contrat plus court. Quoi qu'il en soit, le PSG met tous les atouts de son côté pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Mais le principal argument n'est peut-être pas encore là.

Au PSG, certains pensent que Zidane peut convaincre Mbappé

En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, Zinedine Zidane, qui est toujours la priorité du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, pourrait permettre de convaincre Kylian Mbappé. C'est en tout cas l'avis de certains au sein du club, qui penseraient donc que Zinedine Zidane est en mesure de retenir l'ancien Monégasque. Cela confirme ce que le10sport.com vous dévoilait, à savoir que le Champion du 2018 est l'une des clés du dossier Mbappé.