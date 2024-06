Mercato - PSG : Zidane a sauvé un joueur parisien !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé subitement vers la sortie par le PSG en toute fin de mercato estival 2019, Alphonse Areola avait trouvé un point de chute in-extremis en prêt du côté du Real Madrid. Son épouse, Marrion, livre les coulisses de cette opération de dernière minute et rend hommage à Zinedine Zidane pour avoir «sauvé» le gardien français.

Avec le recrutement de Keylor Navas dans les derniers jours de l'été 2019, le PSG avait trouvé son nouveau gardien titulaire, ce qui poussait donc indéniablement Alphonse Areola vers la sortie. Le titi parisien n'avait que très peu de temps pour se trouver un nouveau club dans cette dernière ligne droite du mercato, et c'est finalement le Real Madrid qui avait accepté de l'accueillir en prêt avec Zinedine Zidane qui était à l'époque entraîneur du club merengue . Marrion Areola, l'épouse de l'ancien gardien du PSG, se confie sur les coulisses de l'opération dans les colonnes du Parisien .

Mercato - PSG : Le Real Madrid réclame un transfert en urgence https://t.co/7bjlxqKnnn pic.twitter.com/p26azAbj7F — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Areola ejecté par le PSG

« Nous dînions avec des amis, et « Al » a reçu un coup de fil de son agent, Mino Raiola à l’époque, qui lui a dit : Tu pars au Real. Paris venait alors d’acheter Navas. Nous l’avons appris à 48 heures de la fin du mercato, et ça ne lui a plus vraiment laissé le temps de chercher un autre club », confie la femme d'Alphonse Areola, qui ne manque pas de rendre hommage à Zidane et de le remercier d'avoir tendu la main à l'international français dans ce moment de doute.

« Le Real l’a sauvé car il était vraiment mal »