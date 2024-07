Mercato - PSG : Xavi Simons se lâche sur son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour l’été dernier après sa très bonne saison au PSV Eindhoven, Xavi Simons va de nouveau revenir au PSG, avant de sûrement repartir, lui qui était prêté au RB Leipzig. Cela fait maintenant cinq ans que l’international néerlandais est arrivé en provenance du FC Barcelone, un choix qui avait fait beaucoup parler et sur lequel il s’est exprimé.

Alors que les Pays-Bas se sont inclinés face à l’Angleterre mercredi en demi-finale de l’Euro 2024 (1-2), Xavi Simons va maintenant pouvoir se concentrer sur son avenir. L’été dernier, le PSG avait décidé d’activer sa clause de rachat afin de récupérer l’international néerlandais (20 sélections), après l’avoir cédé au PSV Eindhoven l’année précédente. De retour après avoir été prêté au RB Leipzig la saison dernière, Xavi Simons semble plutôt se diriger vers un départ du PSG lors de cette période de mercato.

Mercato : Luis Enrique n’en veut plus, le PSG réclame 80M€ ? https://t.co/wv37p8zJhk pic.twitter.com/4wxxNygiJV — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Leipzig et le Bayern à la lutte pour Xavi Simons

Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Xavi Simons devrait très bientôt prendre une décision à propos de son avenir, mais a déjà fait savoir au PSG son souhait de partir. Le club de la capitale ne veut pas s’en séparer, mais est ouvert à le laisser partir en prêt. Dans cette optique, le RB Leipzig aimerait bien le conserver et le Bayern Munich est également intéressé. On ne devrait en tout cas pas voir Xavi Simons évoluer sous les couleurs du PSG la saison prochaine, lui qui est arrivé en 2019 en provenance du FC Barcelone.

« Un jour, je parlerai de tout ce qui s'est passé »

Un choix qui avait alors beaucoup fait parler. Formé à la Masia, Xavi Simons avait décidé de quitter le FC Barcelone pour signer son premier contrat professionnel avec le PSG. Après l’élimination des Pays-Bas, le joueur âgé de 21 ans a indiqué qu’il révèlerait un jour quelles étaient les raisons de ce choix. « Je suis un gars qui travaille tous les jours pour réaliser ses rêves. Les gens peuvent avoir une opinion qui leur a été inculquée. Ce que je peux dire, c'est que les rumeurs à ce sujet ne sont pas vraies. Un jour, je parlerai de tout ce qui s'est passé. J'ai tellement de gens qui me soutiennent et qui parient sur moi et c'est ce qui compte », a déclaré Xavi Simons, dans des propos relayés par TMW.