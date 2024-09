Mercato - PSG : Une validation tombe en direct

Axel Cornic

Tout le monde s’attendait à l’arrivée d’une ou de plusieurs stars cet été, afin d’oublier le départ de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a toutefois décidé de miser sur la jeunesse, avec notamment Désiré Doué et João Neves, qui trouvent peu à peu leur place dans l’équipe dirigée par Luis Enrique.

Il y a un an déjà, Nasser Al-Khelaïfi annonçait vouloir mettre le collectif au centre de son nouveau projet. Et la prophétie du président du PSG s’est avérée, puisqu’après Lionel Messi et Neymar c’est Kylian Mbappé qui a quitté le club... et il n’a pas été remplacé par une star. A la place, les Parisiens ont décidé de se renforcer quasiment à tous les postes, avec des recrues assez jeunes.

« On a essayé de prendre les meilleurs jeunes sur le marché français et européen »

Certains se demandent toutefois si cela va suffire pour supporter une saison infernale, avec d’ailleurs quelques premières difficultés vues lors du match nul face au Stade de Reims (1-1). « Je laisse sa chance au produit » a estimé Jérôme Rothen. « On a essayé de prendre les meilleurs jeunes sur le marché français et européen, ils manquent peut-être d’expérience mais ils ont beaucoup de talent. Peut-être qu’ensemble ils vont réussir à créer quelque chose de fort, qu’ils vont réussir à progresser ensemble ».

« Il vaut mieux avoir des gamins entre 20 et 25 ans plutôt que des vieux briscards »

Pour l’ancien du PSG, qui anime une émission quotidienne sur RMC Sport, un effectif jeune pourrait être plus armé à enchainer les rencontres entre la Ligue 1, la Ligue des Champions ou encore la Coupe du Monde des clubs. « Par rapport au nombre de matchs, il vaut mieux avoir des gamins entre 20 et 25 ans plutôt que des vieux briscards, où tu sais qu’ils sont plus à même de se blesser s’ils enchainent plus de 50 matchs dans l’année. Quand tu vois la qualité de l’effectif, tous les postes sont doublés » a-t-il assuré ce mercredi, dans Rothen s’enflamme.