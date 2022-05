Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un ultime coup pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 20h30 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid serait sur le point d'accueillir Kylian Mbappé. Mais en coulisses, le PSG se bat pour essayer de le conserver.

Partira, ne partira pas ? Le feuilleton Kylian Mbappé va prendre fin dans les prochains jours. Durant la cérémonie de remise des trophées UNFP, le joueur de 23 ans n'a pas annoncé sa décision, mais a indiqué que son choix sera dévoilé avant le prochain rassemblement de l'équipe de France, prévue le 28 mai prochain. « Ça a été une belle saison. On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment. J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France » a confié Mbappé. Depuis de longues semaines, l'international français hésite entre un départ au Real Madrid et une prolongation de courte durée avec le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'équipe parisienne gagnait des points dans ce dossier, mais le tendance reste à une arrivée en Espagne. Selon nos informations, Mbappé dispose, depuis le début de l'année, d'un accord moral avec le Real Madrid. Discret ces dernières semaines, le PSG n'a pas dit son dernier mot et tente une ultime manœuvre pour tenter de le conserver.

Le PSG tente un coup de dernière minute avec Mbappé

Selon les informations de Calciomercato.it , le PSG espère faire son come-back dans ce dossier en lui proposant de devenir le pilier du projet parisien, le joueur le mieux payé, mais aussi d'avoir le contrôle de ses droits à l'image. The Independent annonce que les responsables parisiens devraient rencontrer l'entourage de Mbappé dans les deux prochains jours pour essayer d'inverser la situation. Les responsables savent qu'il sera difficile de le retenir, mais n'ont pas vraiment de regrets et sont conscients d'avoir tout fait dans ce dossier comme l'annonce Fabrizio Romano pour Caughtoffside . Car le PSG est, évidemment, au courant des envies de départ de Mbappé. Déjà proche du Real Madrid lors de l'été 2021, l'international français veut du changement et relever un nouveau défi dans le club, qui le faisait rêver durant son enfance.

Le Real Madrid reste optimiste