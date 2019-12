Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour Mauro Icardi ?

Publié le 19 décembre 2019 à 21h15 par A.C.

Au sein du Paris Saint-Germain on aurait les idées claires concrnant Mauro Icardi, actuellement en prêt de l'Inter.

C'est ce qu'on peut appeler un joli coup réalisé par Leonardo. Lors des derniers jours du mercato estival, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a réussi à décrocher le prêt de Mauro Icardi. Ce dernier a réalisé des très belles prestations depuis le début de la saison et est actuellement le deuxième meilleur buteur du PSG, derrière Kylian Mbappé. De quoi convaincre Paris de lever l'option d'achat présente dans son contrat et fixée à 70M€ ?

Le PSG a décidé de garder d'Icardi