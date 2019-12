Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier départ se confirme au Barça !

Publié le 19 décembre 2019 à 20h30 par La rédaction

Le jeune attaquant du Barça Abel Ruiz désirerait partir cet hiver, mais le Barça pourrait attendre un transfert sec, quitte à y ajouter ses conditions. Explications.

Abel Ruiz (19 ans) est sans conteste un attaquant prometteur, mais il semble encore trop juste pour jouer les premiers rôles au sein du Barça. Le joueur a reconnu qu'il souhaitait en priorité jouer des matchs. Mais Ernesto Valverde ne semble pas lui faire confiance et Abel Ruiz reste cantonné à jouer avec le FC Barcelone B. À un an et demi de la fin de son contrat, la question de son avenir se pose en Catalogne et les dirigeants du Barça seraient prêts à étudier les offres mais en imposant leurs conditions. De nombreux prétendants se tiennent prêts.

Le Barça attendrait des offres de transfert mais souhaite ajouter une clause de rachat